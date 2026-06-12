オリックス・池田陵真外野手が12日、京セラドームで阪神戦を戦う1軍本隊に合流。今季初昇格を果たした。高卒5年目の今季は、ここまでファーム・リーグで打率・210（143打数30安打）、3本塁打18打点。直近の出場となった6月6日の阪神戦では4打数2安打を記録している。1軍登録は24年8月25日以来、2季ぶり。昨年の契約更改では「来年が勝負になるだろうと（球団から）話をされて、僕自身もすごくそう感じている」と危機感を募らせ