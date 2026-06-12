阪神は１２日、湯浅京己投手（２６）が大阪市内の病院を受診し「右足首のねん挫」の診断されたことを発表。今後は二軍施設・ＳＧＬでリハビリを行う。湯浅は１１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）の６回に２番手で登板。二死から近藤、栗原の連打を浴びて二、三塁のピンチを背負うと打席には柳田を迎えた。カウント１―２から最後は二ゴロに抑えたが、マウンド方向に飛んだ打球の捕球を試みた際に転倒。右足首を抑えなが