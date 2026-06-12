【モデルプレス＝2026/06/12】いよいよ明日、6月13日に国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（MAJ）、主要6部門をはじめとする部門の最優秀作品／アーティストを発表するGrand Ceremonyの開催を迎える。追加アーティストも発表され、豪華12組のパフォーマンス披露が決定し発表されているが、サプライズはあるのか？【写真】ミセス、昨年「MAJ」レッドカーペットには華やか衣装で出演◆「MUSIC AWARDS JAPAN」ミセ