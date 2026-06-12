【モデルプレス＝2026/06/12】俳優の吉沢亮が、6月22日発売の『美的』8月号SPECIAL EDITION（小学館）に登場。約2年ぶりの表紙を飾る。【写真】吉沢亮「キングダム」イベント登壇の姿◆吉沢亮、主演ミュージカルへの葛藤と情熱語る光と影を生かした静謐で力強いムードの中、シックなグレーのシャツをまとってこちらを見つめる眼差しは洗練の極み。中面でも、寄りの表情から全身カットまで、4ページにわたって吉沢の“今”を切り取