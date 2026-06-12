【モデルプレス＝2026/06/12】女優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなったことがわかった。86歳だった。歌舞伎俳優の片岡愛之助をはじめ、女優で歌手の藤田朋子や俳優でタレントの松尾貴史から追悼の声が寄せられている。【写真】54歳歌舞伎俳優、中村玉緒さんとの寄り添いショット◆片岡愛之助ら、中村玉緒さんの死を悼むNHKアーカイブスの公式X（旧Twitter）は12日、中村さんが亡くなったことを報告。同日、片岡は自身のブロ