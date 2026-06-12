2026年の交流戦もパ・リーグが強い。2026年6月11日はパ・リーグの6球団が全勝し、通算53勝30敗4分とセ・リーグに対して大きく勝ち越し。ソフトバンクが13勝2敗で首位に立ち、2位の西武が11勝2敗１分、3位の日本ハムが11勝3敗で追いかける。セ・リーグは交流戦から橋上秀樹監督代行が指揮を取る巨人が9勝4敗2分の4位と健闘しているが、ペナントレースで首位争いを繰り広げる阪神は4勝9敗、ヤクルトは4勝10敗1分と大きく負け越し。上