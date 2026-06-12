LOGUE CAFE／コーヒー＆かぶりパイ 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。香川から紹介するのは、高松市の兵庫町商店街を西側に抜けてすぐのところにある「LOGUE CAFE」です。 ゆったり過ごせる落ち着いた店内、いたるところに個性的なアートが。 アーティストとして活動している、店主の小野さんが描いたものです。 店オリジナルのブレンドコーヒーに、か