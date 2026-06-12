暮らしと珈琲／選べるホットコーヒー 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回は岡山から、多彩なコーヒーが楽しめる専門店を紹介します。 岡山市中区の「暮らしと珈琲」は、世界各国のコーヒーが味わえるお店です。 店内でコーヒーを楽しめることはもちろん、豆の量り売りやドリップパックの販売もあります。 看板メニューが、コー