【これからの見通し】中東情勢に対する警戒感が緩和も、根強いドル高基調が確認されるか 市場は、トランプ米大統領が再びイランとの合意間近との発言を行ったことに好反応を示している。再三再四の同様の発言もなかなか戦争終結には至っていないのだが、一時的にせよ期間を区切って停戦が合意されることを市場は歓迎している。原油安、米債利回り低下、株高といった有事リスクの巻き返しの動きが広がっている。 そのなか