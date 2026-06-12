ドル円１６０．３０近辺、ユーロドル１．１５７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は160.30近辺、ユーロドルは1.1570近辺で推移している。いずれもドル高方向に傾斜している。ドル円は東京早朝の159.91付近を安値に上昇、足元では高値を160.36付近に更新している。ただ、前日高値には届かず、見慣れた水準での取引にとどまっている。ユーロドルは東京朝方の1.1587付近を高値に水準を下げ、東京午後