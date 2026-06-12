カズレーザー（４１）とお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇（４２）によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が１２日までに更新され、「【４０代】おじさんよりも老眼の方が嫌！」という題材で２人が話し合った。カズレーザーが「俺だってあれですよ、四十肩ですよ今」と告白すると、松陰寺は「えぇっ！？」と反応。今は治ったと言うが「本当にこの辺（肩下）でイテテテってなってました。何に