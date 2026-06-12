ナーゲル独連銀総裁 昨日の利上げは必要不可欠であった。 エネルギー価格の高騰が、他の価格へと間接的な影響をますます及ぼしつつあるためである。 中東での戦争によって引き起こされた供給ショックは、強力かつ持続的であることが証明されつつある。 我々はこれを単に「見過ごす（一時的なものとして無視する）」わけにはいかない。 あらゆる選択肢を排除せず、必要であれば7月に再び対応する準備を整えてい