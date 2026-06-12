阪神は１２日、湯浅京己投手が大阪市内の病院で「右足首の捻挫」と診断されたことを発表した。今後は、尼崎市内の２軍施設「ＳＧＬ」でリハビリに入る。１１日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）の６回２死二、三塁で、柳田を二ゴロに打ち取った４球目を投げ終えた際に、右足をひねった。試合後には両脇をトレーナーに支えられながらチームバスに向かい、「明日にならないと分からないです」と話していた。今季２０試合に登