LETSHUOERの最上位有線イヤフォン「Sonata」 ナイコムは、LETSHUOERの最上位有線イヤフォン「Sonata」を6月19日に発売する。価格は396,000円。10ドライバー構成のトライブリッドIEMとなっている。 デザインは、古代ギリシャの神話的世界観から着想を得ており、片側には「愛と芸術」を象徴する竪琴を奏でる女性、もう片側には「平和と旅路」を象徴する甲冑の戦士を描き、保護と癒やし、緊張と調和が共鳴する“交響曲