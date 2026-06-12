◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）３位で出た鶴岡果恋（明治安田）が４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算９アンダーで上位を守り、ホールアウトした。「５０点。パッティングで打ち切れずにカップ手前で切れてしまうラインがけっこうあった。そこが自分の中で一番悔しい」。不完全燃焼とはいうものの、決勝ラウンドにつながるラウンドと