◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）オリックス・博志投手が１２日、出場選手登録を抹消された。２３年オフに中日から現役ドラフトで移籍し、加入３年目の今季はここまで９試合に登板。２勝０敗、防御率１・４６をマークしていたが、７日の広島戦（マツダスタジアム）では１イニングで１点を失っていた。代わって、高島泰都投手が出場選手登録された。５月３１日に行われた中日戦