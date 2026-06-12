◆カーリング日本選手権第５日（６月１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）が行われ、北海道銀行がＳＣ軽井沢クを５―４で下し、５戦全勝の１位通過で１３日から始まる決勝トーナメント進出を決めた。第１エンド（Ｅ）は北海道銀行が不利な先攻で１点をスチール。第２ＥはＳＣ軽井沢クが１点を取った。第３Ｅは北海道銀行が３点のビッグエンドのチャンスだったが、スキップ・仁平美来の最終投は惜しくも