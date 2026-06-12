暑い夏は、できるだけ火を使いたくないですよね。そんな時に頼りになるのが、ツナ缶ときゅうりだけで作れる副菜です。今回はあえるだけで完成する手間ナシレシピを4つ紹介します。もう一品ほしい時に、ぜひ試してみてくださいね。 ▼ごま油と旨みがきいた「旨塩ダレ」 ごま油と中華だし、にんにくを合わせた旨塩ダレで食べるきゅうりとツナは、ひと口食べると止まらなくなるおいしさ。叩いたきゅうりにしっかりタレがなじんで、