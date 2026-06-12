7人組グループ・BTSが12日午後1時、新曲「Come Over」の音源をリリースした。【画像】BTSの新曲「Come Over」、ジャケ写同曲は、4月3日に発売されたThe 5th Album『ARIRANG』（Deluxe Vinyl）に収録されていた新曲で、「2026 BTS FESTA」の期間に合わせて音源が公開された。「Come Over」は SUGAがプロデュースに参加し、RMとj-hopeもクレジットに名を連ねた。スタジアム・アンセムとポップジャンルが融合し、空間を感じられ