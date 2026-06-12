元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（29）が11日に自身のインスタグラムを更新し、現在の趣味を明かした。7日に「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々」「楽しい思い出はたくさんあるのに、辛くて嫌なことやネガティブなことが脳に染みついて忘れてくれない楽しいや嬉しいが一瞬の痛み止めにしかならなくて残念だな」などとつづり、ファンから心配の声が寄せられていた渡邊さん。