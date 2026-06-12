東北大チームによる津波堆積物の調査地点宮城県の松島湾にある寒風沢島（塩釜市）で、大地震に伴う津波で運ばれた堆積物とみられる約800年前の砂層を見つけたとの調査結果を、東北大などのチームが12日までにまとめた。地震の規模はマグニチュード（M）8程度と想定。今回の痕跡に関係する地震の史料は見つかっておらず、宮城県周辺の東北沿岸部に未知の大津波が来ていた可能性がある。同じ場所では弥生時代に起きた津波とみら