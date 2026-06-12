【ワシントン＝中根圭一】エボラ出血熱の流行を受け、サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の開幕前に米政府から入国前２１日間の隔離措置を義務付けられていたコンゴ民主共和国代表が１１日、米国に入国した。米地元紙ヒューストン・クロニクル（電子版）が報じた。代表チームは大会前の国内合宿を中止し、ベルギーを拠点に準備を進めてきた。また、９日にスペインで予定していたチリ代表との強化試合は感染拡大