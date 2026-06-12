タレントの関根勤（72）が12日、自身のSNSを通じ、86歳で死去した女優の中村玉緒さんを追悼した。この日、玉緒さんの訃報が所属事務所から発表された。名門に生まれ映画スターとして活躍し、近年はバラエティー番組で天然キャラをさく裂させお茶の間に親しまれた玉緒さんの訃報に、列島は悲しみに包まれた。関根は公式Xで「中村玉緒氏の訃報に際して関根勤よりコメントさせていただきます」と書き出し、「玉緒さんにもうお会