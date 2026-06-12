俳優の浅田美代子さん（70）が12日、肺炎のため9日に86歳で亡くなった、中村玉緒さんを追悼しました。2人はバラエティー番組『さんまのスーパーからくりTV』で共演するなど、親交がありました。■浅田美代子さんコメント全文いまでも、あのガハハという笑い声が聞こえてきます明るくて楽しいことが大好きだった玉緒さんさんまさんとの海外ロケに何度も行って楽しかった思い出が蘇ります会いたかったな...最近、会えなかったこと