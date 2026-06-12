タレント早見優（59）が12日、ブログを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんとのツーショット写真をアップした。「中村玉緒さんの訃報に接し、とても寂しい気持ちです。毎年のように節分の行事でご一緒させていただきましたが、いつお会いしても明るく、周りをぱーっと華やかな雰囲気にしてくださる素敵な方でした」と中村さんとの思い出をつづり、和服姿のツーショット写真を公開し