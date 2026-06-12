横手市の一部地域で発生していた停電が復旧しました。東北電力ネットワークや横手市によりますと、12日午後1時18分ごろ、横手市平鹿町上吉田・中吉田地区で発生した停電は、午後3時12分ごろに復旧しました。原因は落雷によるものだったということです。