6月12日、熊本ヴォルターズは、山田安斗夢と継続により2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。 鹿児島県出身で現在28歳の山田は、179センチ81キロのシューティングガード。鹿児島商業高校を経て2016年に鹿児島レブナイズでキャリアをスタートさせ、東京サンレーヴスやB2時代の広島ドラゴンフライズ、岩手ビッグブルズ、山口ペイトリオッツ、ベルテックス静岡な