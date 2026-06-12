１２日の東京株式市場で、キオクシアホールディングスの株価が大幅続伸。大引け時点の時価総額は４４兆３６２７億円となり、トヨタ自動車（４３兆８３８９億円）を上回って国内首位になった。１１日の米国株式市場におけるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）や同業のサンディスク＜SNDK＞の株価急騰が追い風となり、キオクシアの株価はきょう上場来高値にツラ合わせする場面もあった。 （注）タイトル末尾の「◇」