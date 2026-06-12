１２日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸。米国とイランの戦闘終結期待が高まり、ＡＩ・半導体関連株が買われ一時６万７０００円台まで上昇した。 大引けの日経平均株価は前日比１８０２円７７銭高の６万６０２０円０４銭。プライム市場の売買高概算は２７億５０１２万株。売買代金概算は１２兆７６９７億円となった。値上がり銘柄数は９６４と全体の約６１％、値下がり銘柄数は５５５、変わらずは４４銘柄だった。