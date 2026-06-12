（東京中央社）超党派議員連盟の日華議員懇談会（日華懇）は11日、東京都内で総会を開き、名称を「日本台湾友好議員連盟」（日台友好議連）に変更することを決定した。総会に出席した台北駐日経済文化代表処の李逸洋（りいつよう）代表（大使に相当）は「歴史的な一歩」だと語った。▽頼総統「自由で開かれたインド太平洋の実現に向け努力したい」李代表は、「台湾と日本の関係が長年の友情を基盤にさらに深化と発展していくことを