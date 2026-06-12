（台北中央社）日本ハムの孫易磊（スン・イーレイ）投手が11日の横浜DeNA戦で、日本プロ入り3年目にして初勝利を飾った。6回を2安打無失点、8奪三振と好投し、投球回数と奪三振数で自己ベストを更新した。本拠地エスコンフィールド北海道での初のお立ち台では「緊張して、覚えた日本語を忘れてしまった」とはにかんだ。孫は2023年10月に日本ハムに入団。昨年5月に1軍デビューした。昨季は1軍で2度先発し、最長で3.1回を投げ、1試合