韓国女性グループLE SSERAFIMの日本人メンバー、宮脇咲良の一部ファンがトラックデモの実施に踏み切った。そのメッセージに込められた意図は、単に「彼女への待遇を改善してほしい」という要求にとどまるものではなかった。【写真】LE SSERAFIMは“パンツ見せ”…過激さ増す韓国女性アイドル衣装彼らは所属事務所であるSOURCE MUSICに対して「サクラを冷遇した責任を取れ」「ブランドラブコールを拒否した責任を取れ」「悪質コメン