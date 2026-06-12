現地時間11日、日本代表MF遠藤航が負傷によりFIFAワールドカップ2026に臨むメンバーから離脱し、同代表を引退することが明らかとなった。所属クラブのリヴァプールは同12日にクラブ公式Xを更新。遠藤を写真を添えて励ましのメッセージを送っている。遠藤は壮行試合となった5月31日のアイスランド代表戦に出場したものの、キャンプ地のメキシコ・モンテレイに移動してからは別メニュー調整が続いていた。森保一監督は初戦に間に