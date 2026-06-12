関東の梅雨入りに伴って、洗濯に関する悩みが一気に増えている。「乾かない」「生乾き臭が気になる」「洗濯物が溜まる」といった声が多い。そんなストレスを感じる家庭は少なくないといえる。こうした悩みを解決してくれるのが、宅配型の洗濯代行サービス「しろふわ便」だ。J＆Jカンパニーが提供する同サービスは、洗濯の手間を丸ごと任せられる点が支持され、梅雨シーズンをきっかけに利用者が増加しているという。●リピート率