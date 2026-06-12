カナダ代表DFアルフォンソ・デイヴィス（バイエルン／ドイツ）は自国開催のFIFAワールドカップ2026初戦を欠場するようだ。11日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。アメリカ、メキシコとともに共同開催国の一つとしてFIFAワールドカップ2026に臨むカナダ代表。現地時間12日に控えるグループB初戦ではボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。初の決勝トーナメント進出に向けて、ホームの声援を背に白星