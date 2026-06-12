韓国の著名シンガー、クォン・ウンビさんが６月12日、自身のインスタグラムを更新。幕を開けた北中米Ｗ杯の観戦を報告した。元アイズワンのメンバーとして日本でも人気を博す30歳は「韓国、頑張れ！」と綴り、スタジアムでのショットを公開。ビビッドな赤のＴシャツに、デニムのミニスカートをあわせた装い。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。 「美しいですね」「勝利の妖精」「マジでかわいい」「なんて美