¢£Æ£ß·ÎÃ²Í¤ä¼ã°æÞæÅÍ¤Î¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤â¸ø³« ¡ÚÆ°²è¡ÛÂç¿¹¸µµ®¡ßs**t kingz¡¿Æ£ß·ÎÃ²Í¡ßasmi¡¿¼ã°æÞæÅÍ¡ßRYO¡ÊORANGE RANGE¡Ë¥³¥é¥Ü①～③ s**t kingz¡Ê¥·¥Ã¥È¥­¥ó¥°¥¹¡Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Mrs. GREEN APPLEÂç¿¹¸µµ®¤Ès**t kingz¤¬¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¥¦¥©ー¥­¥ó¥°¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ Æ°²è¤Ï¡¢¤º¤é¤êÊÂ¤ó¤Às**t kingz¤Î4¿Í¤¬Î¾Ã¼¤Ë»«¤±¡¢¸å¤í¤«¤é¿å¿§°áÁõ¤ÎÂç¿¹¤¬¥¦¥©ー¥­¥ó¥°¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿