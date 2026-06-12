ポールトゥウィンホールディングス [東証Ｐ] が6月12日大引け後(16:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常損益は4.7億円の黒字(前年同期は4.8億円の赤字)に浮上し、2-7月期(上期)計画の2.3億円に対する進捗率が206.1％とすでに上回り、さらに5年平均（ただし赤字期を除く）の60.4％も超えた。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-0.2％→2.4％に改善した。 株