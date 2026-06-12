バリューゴルフ [東証Ｇ] が6月12日大引け後(16:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の連結経常利益は前年同期比11.1％減の1600万円に減り、通期計画の1億9000万円に対する進捗率は8.4％にとどまり、5年平均の31.3％も下回った。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.5％→1.8％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース