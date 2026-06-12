ノバック [東証Ｓ] が6月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比2.0倍の16.9億円に拡大したが、27年4月期は前期比29.2％減の12億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比12.9％増の7.5億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.2％→9.8％に改善した。 株探ニュース