笑美面 [東証Ｇ] が6月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比17.2％増の3400万円に伸び、従来の2000万円の赤字予想から一転黒字で着地。 ただ通期計画の2億0900万円に対する進捗率は16.3％にとどまり、前年同期の24.8％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期