丸千代山岡家 [東証Ｓ] が6月12日大引け後(16:00)に決算を発表。27年1月期第1四半期(2-4月)の経常利益(非連結)は前年同期比11.6％増の12億円に伸び、2-7月期(上期)計画の20.4億円に対する進捗率は58.9％に達し、5年平均（ただし赤字期を除く）の46.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.9％→10.7％に低下した。 株探ニュース