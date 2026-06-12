アストロスケールホールディングス [東証Ｇ] が6月12日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年4月期の連結最終損益は66.9億円の赤字(前の期は215億円の赤字)に赤字幅が縮小したが、27年4月期は96億円の赤字～106億円の赤字となる見通しとなった。9期連続赤字になる。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結最終損益は16.8億円の赤字(前年同期は52.2億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上