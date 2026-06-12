山忠 [名証Ｍ] が6月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比17.8％増の7.2億円になり、27年4月期も前期比1.5％増の7.3億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当78円にする方針とした。 株探ニュース