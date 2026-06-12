ドジャースは11日（日本時間12日）、球団公式SNSを更新。FIFAワールドカップ2026北中米大会の開幕に合わせて、選手たちのリフティング動画を投稿した。佐々木朗希投手や山本由伸投手、ミゲル・ロハス内野手、ムーキー・ベッツ内野手らがチャレンジする様子が収められている。 ■パヘスがダントツトップの「83回」 ドジャースの球団公式SNS（X、インスタグラム）、は同日開幕を迎えたW杯に絡めた