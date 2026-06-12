札幌市営地下鉄・大通駅で６月１１日、コショウのような刺激臭が確認された事件で、当時、男２人が現場にいて、スプレーのようなものが噴射されていたことが分かりました。札幌市営地下鉄・大通駅で１１日午後３時半ごろ、２０代の女性４人が異臭がある旨を駅員に伝え、確認したところ、コショウのような刺激のあるにおいが確認されました。その後の取材で、大通駅・８番出入口の地上エレベーターホールに