2026年6月4日、中国のSNS・小紅書（RED）に「なぜ東京に5回行ってもまだこんなに楽しいのか」と題した投稿があり、中国のネットユーザーの反響を呼んでいる。投稿者は、「私はもう5回も東京に行っているのに、東京で感じる楽しさはほとんど薄れていない。これは実は少し異常なことかもしれない。なぜなら、多くの喜びは時間とともに色あせていくものだからだ。初めてお気に入りの店で食事をした時はうれしいが、5回目ともなればそ