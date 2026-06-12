サッカー日本代表主将のMF遠藤航（33）が11日（日本時間12日）、『FIFAワールドカップ2026』メンバー離脱とともに、日本代表からの引退を表明した。この発表を受け、元サッカー日本代表の本田圭佑（39）がSNS上に投稿した一言が話題を呼んでいる。【写真】重みが違う…本田圭佑、代表離脱＆引退の遠藤航に“一言”遠藤は今年2月に手術を受けた左足の状態が悪化し、W杯初戦のオランダ戦を目前に控えたタイミングで離脱が決定。