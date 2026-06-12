12日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズはミドルブロッカーのヤン・コザメルニク（30）と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。 スロベニア出身のコザメルニクは、スロベニアやイタリア、ポーランドでのプレーを経て2025年に東京GBに入団。2025-26シーズンはSVリーグ男子44試合にベンチ入りし、外国籍選手枠の関係で出