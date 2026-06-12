俳優・声優の津田健次郎や七海ひろきと同事務所に俳優の太田基裕（39）が12日、ANDSTIR（アンドステア）に所属することを発表した。【写真】かっこいい！新事務所所属で心機一転…自然体の太田基裕あわせて、太田基裕公式WEB SITEがオープンし、新たにファンクラブ「memento（メメント）」の立ち上げが決定、ファンクラブのプレサイトもオープンした。ファンクラブ名の「memento」は、ファンと“記憶”や“想い”を育む大切